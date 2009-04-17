Відпочинок у таборах за рік подорожчав на 20–50%

Розцінки у дитячих таборах за останній рік подорожчали на 10—20%, а в деяких випадках навіть на 50%. Кому доводиться оптимізувати витрати сімейних бюджетів, цього року змушені будуть шукати для своїх дітей дешевший відпочинок, пише газета “Сьогодні”.

Лідером у здорожчанні, безумовно, є «Артек». У таборі говорять, що з розцінками ще не визначилися, але туроператори їх вже озвучують. Підсумок невтішний: ціна найдешевшої путівки збільшилася майже удвічі.

«Ціни підвищилися у середньому на 20%. Але охочих однаково багато», — зауважила Олена НІКОЛЬСЬКА, менеджер з дитячого відпочинку. Високий попит відзначають і в самих таборах. За словами Віри БАБЮК, менеджера Оздоровчого табору ім. Комарова (Форос, Автономна Республіка Крим), охочих потрапити в їхній літній табір менше не стало, хоча ціни підвищилися (ціна найдорожчих номерів виросла з 2500 до 3600 грн.).

«Дорогі варіанти вже всі розібрані. На четвертую зміну (кінець липня – початок серпня) ще залишилися місця зі зручностями на поверсі. Решта — найдешевші зі зручностями на вулиці», — додала В.БАБЮК.

За матеріалами газети “СЕГОДНЯ”