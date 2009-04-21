Ціна на хліб залишиться стабільною до нового врожаю
Запаси зерна минулорічного урожаю, стабільні ціни на сировину та долар експерти вважають запорукою того, що ціна на хліб до кінця літа цього року має бути стабільною. Це за умов, якщо економічна ситуація не погіршиться.
Ціна на хліб в Україні залишиться стабільною до нового врожаю зерна. Таку думку висловив у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН президент компанії «Хлібні інвестиції» Юрій ТРИНДЮК.
За його словами, на сьогодні ситуація з вартістю всіх складових виробництва порівняно стабільна. “На сьогодні планів щодо підвищення цін на хлібобулочні вироби немає. Борошно “стоїть на місці”, ціна на нього особливо не збільшується, а якщо й росте, то несуттєво. Ми розуміємо, що є перехідний залишок зерна до наступного врожаю, тому не боїмося підвищення цін на сировину, оскільки вона залишиться”, – сказав Ю.ТРИНДЮК.
Крім того, за словами співрозмовника агентства, на ціну хліба сьогодні впливає курс долара. «Другий показник – це курс долара, оскільки в багатьох виробників кредити в іноземній валюті. Але з доларом зараз стабільність, він навіть трохи впав, тому цей чинник не впливатиме», – сказав він.
«У принципі, до кризових моментів пекарі вже адаптувалися. Якщо ситуація буде такою, як зараз, ми не спостерігатимемо подорожчання хліба до нового врожаю. Тобто я можу констатувати, що до вересня зростання цін на хлібобулочні вироби не буде», – сказав Ю.ТРИНДЮК.
Водночас на запитання щодо рівня цін після нового врожаю йому важко було відповісти. «Ми поки що не знаємо. Якби в нас працювали спотові та ф’ючерсні біржі, можна було б прогнозувати, які контракти та за якою ціною підписано. А цього в нас немає. Ми можемо припускати, що врожай буде великий, виходячи з цього, ціни не піднімуться, але багато що залежить від погодних умов», – додав Ю.ТРИНДЮК.