Ціна на хліб залишиться стабільною до нового врожаю

Ціна на хліб в Україні залишиться стабільною до нового врожаю зерна. Таку думку висловив у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН президент компанії «Хлібні інвестиції» Юрій ТРИНДЮК.

За його словами, на сьогодні ситуація з вартістю всіх складових виробництва порівняно стабільна. “На сьогодні планів щодо підвищення цін на хлібобулочні вироби немає. Борошно “стоїть на місці”, ціна на нього особливо не збільшується, а якщо й росте, то несуттєво. Ми розуміємо, що є перехідний залишок зерна до наступного врожаю, тому не боїмося підвищення цін на сировину, оскільки вона залишиться”, – сказав Ю.ТРИНДЮК.

Крім того, за словами співрозмовника агентства, на ціну хліба сьогодні впливає курс долара. «Другий показник – це курс долара, оскільки в багатьох виробників кредити в іноземній валюті. Але з доларом зараз стабільність, він навіть трохи впав, тому цей чинник не впливатиме», – сказав він.

«У принципі, до кризових моментів пекарі вже адаптувалися. Якщо ситуація буде такою, як зараз, ми не спостерігатимемо подорожчання хліба до нового врожаю. Тобто я можу констатувати, що до вересня зростання цін на хлібобулочні вироби не буде», – сказав Ю.ТРИНДЮК.

Водночас на запитання щодо рівня цін після нового врожаю йому важко було відповісти. «Ми поки що не знаємо. Якби в нас працювали спотові та ф’ючерсні біржі, можна було б прогнозувати, які контракти та за якою ціною підписано. А цього в нас немає. Ми можемо припускати, що врожай буде великий, виходячи з цього, ціни не піднімуться, але багато що залежить від погодних умов», – додав Ю.ТРИНДЮК.