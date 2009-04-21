Мешканці Криму стали менше купувати

У Автономній Республіці Крим об`єм продажів споживчих товарів в мережі роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, на організованих і неформальних ринках за січень-березень 2009 року скоротився на 15% - до 3,2 млрд. грн., у порівнянні з показником січня-березня 2008 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

За вказаний період фізичні особи-підприємці в роздрібній торговій мережі і на ринках реалізували споживчих товарів на 1,6 млрд. грн., зокрема, сільгосппродукції - на 280 млн. грн. Підприємства ресторанного господарства за три місяці цього року зменшили об`єм реалізації продукції на 22% - до 87,7 млн. грн.

В середньому за місяць з розрахунку на одну людину в автономії реалізовано споживчих товарів на суму 522 грн.