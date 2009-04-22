З травня в Україні запрацює перший Інтернет-медіаканал

В Україні з травня почне працювати перший Інтернет-медіаканал «Країна – ТБ».

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив автор проекту, директор інтернет-медіакомпанії Entertainment Network Ltd (Нова Зеландія) Анатолій ХОРОЗОВ.

Він зазначив, що Інтернет-медіаканал «Країна – ТБ» виник у відповідь на потреби аудиторії користувачів широкосмугового Інтернету, що стрімко зростає в Україні. За його словами, тенденції розповсюдження інтернет-відео свідчать, що в наступні кілька років слід чекати інтенсивного поширення цієї послуги у світовій мережі і наша країна не буде осторонь цього процесу.

«Наш медіаканал створено як унікальний арт-проект, який є експериментальною лабораторією, яка розробляє концептуально новий продукт і виставляє його на загальний огляд», - сказав А.ХОРОЗОВ. Він також повідомив, що «Країна – ТБ» буде безплатною для інтернет-користувачів (глядачів), а прибуток планується отримувати від продажу рекламних площ після розкручування проекту.

Як розповів експерт комунікативної лабораторії «Нові медіа» Андрій ОСМОЛОВСЬКИЙ, «Країна – ТБ» пропонує концептуально нову мозаїчну модель побудови спілкування з глядачем, надаючи йому змогу самому вирішувати що, коли і як дивитися. «Редакційна політика проекту заснована виключно на принципах честі, совісті та здорового глузду. Наш медіаканал надає авторам практично повну свободу в стилі, формі та тематиці відеосюжетів», - сказав він.

Понад те, додав А.ОСМОЛОВСЬКИЙ, передбачається можливість розміщення матеріалів, створених поза медіаканалом, але відповідних його формату. Головною «родзинкою» відеосюжетів повинні бути відсутність цензури та шаблонності, проте під час відбору матеріалів особливу увагу звернуть на рівень культури сюжету.

Вибирати цікаві для себе сюжети відвідувачі зможуть самі, впливаючи таким чином на тематичне наповнення каналу. Залежно від популярності того чи іншого матеріалу редакція розвиватиме тему або навпаки, відмовиться від неї.

«Ми зацікавлені в тому, щоб люди дивилися те, що їм цікаво, а не те, що їм пропонують», - наголосила PR-директор медіа-каналу Наталія ОКУНСЬКА.

Аудиторією медіаканалу, як передбачається, стануть високоінтелектуальні люди, які мають вільний доступ до мережі Інтернет і широке коло інтересів. Щодня контент каналу оновлюватиметься новими сюжетами на різні теми.

«Країна – ТБ» офіційно стартує з травня 2009 року. Протягом року планується відкриття серії нових рубрик і авторських проектів.