ЄС обмежив вартість SMS та дзвінків у роумінгу

Європарламент обмежив вартість SMS-повідомлень та дзвінків у роумінгу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій Європарламентом на засіданні у Страсбурзі доповіді Адіни-Іоани ВАЛЄАН (група ліберальних партій, Румунія).

З 1 липня 2009 року максимальна вартість вихідного дзвінка в роумінгу в ЄС повинна становити 0,43 євро за хвилину, максимальна вартість вхідного дзвінка – 0,19 євро. З 1 липня 2010 року максимальна вартість вихідного дзвінка в роумінгу має становити 0,39 євро за хвилину, вхідного – 0,15 євро, а з 1 липня 2011 року максимальна вартість вихідного дзвінка в роумінгу має становити 0,35 євро за хвилину, вхідного – 0,11 євро. Усі ціни вказані без урахування ПДВ.

При цьому починаючи з 1 липня 2009 року оператори мобільного зв’язку будуть зобов’язані застосовувати посекундну тарифікацію, однак матимуть право встановлювати мінімальну вартість дзвінка на рівні вартості 30 секунд.

Крім того, з 1 липня 2009 року максимальна вартість SMS-повідомлення в роумінгу повинна становити 0,11 євро (без ПДВ). Документом також передбачені максимальні тарифи на користування послугою “Мобільний Інтернет” у роумінгу на рівні 1 євро за мегабайт з 1 липня 2009 року, 0,80 євро за мегабайт, з 1 липня 2011 року – 0,50 євро за мегабайт без ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з питань промисловості, досліджень та енергетики Європарламенту та чеське президентство в ЄС досягли компромісу щодо обмеження вартості послуг мобільного зв’язку в роумінгу 24 березня цього року.