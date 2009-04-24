Південна залізниця до літа відкриє 17 додаткових кас

Напередодні літніх пасажирських перевезень залізничники планують відкрити на вокзалах Південної магістралі 17 додаткових кас, серед них 6 - дальнього сполучення і 11 - приміського. Про це УНІАН повідомила прес-служба Південної залізниці.

Також на період святкових перевезень відкрито 12 додаткових кас у густонаселених районах Харкова. До таких заходів залізничники вдалися, щоб надати можливість усім бажаючим своєчасно виїхати і запобігти чергам біля кас.

Крім того, для кращого надання інформації пасажирам на вокзалах і станціях Південної залізниці встановлено 25 плазмових моніторів (для порівняння – торік їх було 17). Також встановлено 20 сенсорних інформаційних кіосків самообслуговування, що дозволить отримати інформацію про наявність вільних місць у поїздах за 45 діб до відправлення.