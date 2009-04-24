В Україні реклами стало менше на третину

Обсяг рекламних послуг в Україні в січні-березні поточного року скоротився на 32,8%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, до 822,5 млн. грн. (у ринкових цінах).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

У березні ц.р. обсяг рекламних послуг в Україні скоротився на 28,8% порівняно з березнем 2008 року, до 348,3 млн. грн. (у ринкових цінах).

Як повідомляв УНІАН, 2008 року обсяг рекламних послуг в Україні збільшився на 49,2%, порівняно з 2007 роком, до 7 млрд. 308,6 млн. грн. (у ринкових цінах).