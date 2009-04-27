Їстівну мапу України створили у Кременчуці (фото)

Домашня ковбаса, шинка, перепелині яйця і чорна ікра. З усього цього - виготовили найбільшу їстівну карту України у Кременчуці. Вісім кухарів працювали два дні - не тільки заради запису у книзі рекордів України. Основна мета смачної акції - привернути увагу влади і громадскості до підготовки Євро-2012. У такий спосіб вони закликають активніше вирішувати проблеми організації заходу.

Викладати з продуктів мапу України почали зранку. Для цього запросили футбольну команду місцевої школи. Юні спортсмени, керуючись особистими уподобаннями, самі собі обирали регіон.

Коли всі делікатеси зайняли своє географічне положення, міряти смачну мапу покликали представників "Книги рекордів України".

Найбільша мапа України у стилі фуд-арт вийшла завважки 280 кілограмів, розміром майже 3 на 4 метри. Представники "Книги рекордів України" кажуть, досягнення у подібному форматі зафіксували вперше.

Ігор Підчибій, представник "Книги рекордів України": "Этот рекорд я отнес бы к интересным еще. Потому что древние говорили: "хлеба и зрелищ". Сдесь мы видим и хлеб, и зрелища. Это действительно красиво!".

Олег Іваненко, член редакційної ради "Книги рекордів України": "Продукти харчування, які тут представлені дуже чітко предствляють регіони України. Це таке враження було найбільше".

Смачна "Україна" цілісною простояла недовго. Вже за годину від величезної продуктової мапи лишилися тільки річки та моря із фарбованого риб`ячого бульйону. Організатори впевнені - їхня акція обов`язково спонукатиме людей активніше включитися у підготовку до Євро-2012 і чемпіонат таки відбудеться в Україні.

За матеріалами 5.ua