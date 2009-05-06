Станцію “Майдан Незалежності” 9 травня закриють

У Києві 9 травня станція метро “Майдан Незалежності” Куренівсько-Червоноармійської лінії буде закрита для входу-виходу пасажирів з 7.00 до закінчення урочистих заходів на Хрещатику, що проводитимуться з нагоди 64-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі комунального підприємства “Київський метрополітен”.

На цей період зазначена станція метрополітену працюватиме лише як пересадочна.

Станція “Хрещатик” Святошино-Броварської лінії метро в цей час працюватиме в звичайному режимі, тобто буде відкритою для пасажирів.

Разом із тим, як зазначили у прес-службі підприємства, ввечері, під час проведення салюту та після його завершення на Святошино-Броварській лінії буде вдвічі зменшено інтервал руху поїздів. Тобто будуть виведені додаткові поїзди для забезпечення перевезення пасажирів, які приїдуть подивитись на феєрверк у центрі міста. В такому режимі поїзди на цій лінії курсуватимуть до близько 23.00.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 9 травня відзначатимуть 64-ту річницю перемоги у Великій Вітчизняній війні. План святкових заходів передбачає проходженням Хрещатиком колон ветеранів з урочистою демонстрацією символу прапора перемоги, штандартів українських фронтів та салютом. Триватиме свято з 10.00 до приблизно 12.00.

За інформацією Міністерства оборони України, завершиться святкування Дня перемоги у Києві о 21.00 урочистим 20-залповим святковим салютом.