«АТБ-маркет» відкрила у квітні 6 дискаунтерів

Компанія «АТБ-маркет» відкрила в квітні цього року шість дискаунтерів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, 29 квітня магазин мережі відкрився у селищі Таромське (Дніпропетровська обл.), 30 квітня - у Миколаєві, 25 квітня – у Дніпропетровську і Рубежі (Луганська обл.), 18 квітня – у Лубнах (Полтавська обл.) і 15 квітня - у Сімферополі.

Усього з початку року компанія «АТБ-маркет» відкрила 23 дискаунтери у 17 містах України, 5 з яких - у нових для компанії містах: Вольнянську і Василівці (Запорізька обл.), Саках, Сімферополі (АР Крим) і Лубнах (Полтавська обл.).

Довідка УНІАН. «АТБ-маркет» - найбільша торгова мережа в Україні, заснована в 1993 році. На початок травня 2009 р. компанія представлена 314 магазинами у 92 містах України. У компанії працює більше 13 тисяч чоловік.

«АТБ-маркет» входить до складу корпорації «АТБ». До складу корпорації також входять кондитерська фабрика «Квітень», м`ясна фабрика «Фаворит», спортивний клуб «Схід».