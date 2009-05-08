В Україні протягом тижня закриють всі ігрові зали у житлових будинках

09:10, 08 травня 2009
Права споживачів
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Після нещасного випадку у дніпропетровському залі ігрових автоматів гральний бізнес чекає ряд прискіпливих перевірок і санкцій за порушення діючого законодавства. Зокрема, вже доручено анулювати ліцензії дніпропетровської мережі «Метро Джек Пот». Уряд вимагає протягом тижня закрити всі ігрові зали на перших поверхах у житлових будинках. Крім того, на місяць призупинено роботу всіх гральних закладів в Україні.

Уряд своїм розпорядженням доручив Міністерству фінансів і державним адміністраціям з 8 травня призупинити на місяць дію ліцензій на ведення грального бізнесу для проведення протипожежної й санітарної перевірок відповідних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено у четвер на позачерговому засіданні уряду.

«Те, що відбулося в гральному закладі в місті Дніпропетровську, на мій погляд, є велика вірогідність, що в такому ж стані більшість гральних закладів країни, тому що ігрові зали відкривали де завгодно, і в найбільш не пристосованих умовах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, мотивуючи необхідність припинення дії ліцензій.

Прем`єр-міністр також повідомила, що впродовж місяця МНС, Держміськпромнагляд та інші контролюючі органи повинні провести комплексну перевірку для забезпечення безпечного використовування приміщень, в яких розміщуються ігрові зали.

«Правоохоронні органи, Державний департамент пожежної безпеки МНС повинні провести за цей час комплексну перевірку пожежної безпеки, охорони праці у всіх гральних закладах, і забезпечити постійний моніторинг дотримання встановленого режиму роботи, забезпечити під час перевірки дотримання встановлених санітарних норм, зокрема про те, що один ігровий автомат повинен розміщуватись на площі не менш як 6 кв.метрів», - наголосила вона.

Крім того, уряд також доручив Міністерству палива й енергетики перевірити стан електричних мереж, які використовуються в гральних закладах.

Кабмін також вимагає від правоохоронних і контролюючих органів упродовж тижня закрити всі ігрові заклади, які розміщені на перших поверхах житлових будинків.

З відповідною ініціативою виступив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

«Я вважаю, що повинна бути жорстка позиція – впродовж тижня в жодному житловому будинку не повинен працювати жодний ігровий заклад. І це потрібно чітко прописати в нашому рішенні», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

У свою чергу прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО наголосила, що національне законодавство містить чіткий перелік об`єктів, які можуть розміщуватись на перших поверхах житлових будинків. «Ігрових закладів в цьому переліку немає. Існує пряма заборона на розміщення гральних автоматів в житлових будинках», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Віце-прем`єр-міністр вважає, що відповідальність за закриття ігрових закладів на перших поверхах житлових будинків має бути покладена не тільки на правоохоронні органи, а й на державні адміністрації, а також місцеві житлово-комунальні інспекції.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала вилучати ліцензії у тих компаній, які розміщують ігрові зали в житлових будинках, а також за невиконання протипожежних і санітарних розпоряджень.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровську у четвер вночі в приміщенні залу ігрових автоматів сталася пожежа, в результаті якої загинули 9 осіб, ще 11 постраждали.

У залі спалахнула електропроводка і вибухнув найближчий до виходу гральний автомат, у зв`язку з чим люди не змогли залишити приміщення, повідомив, зокрема, начальник Державної житлово-комунальної інспекції Сергій ЗІМІН.

За даним фактом Жовтневе райвідділення міліції Дніпропетровська порушило кримінальну справу за ч.2 ст.270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

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