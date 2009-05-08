У столиці продають квас невідомого походження

У столиці з`явилися перші бочки з квасом, але не від звичного столичного виробника, а невідомого походження із сумнівним смаком, повідомляє “Газета по-киевски”.

Вже близько тижня на Московській площі продають бочковою квас. На питання, хто його виготовляє, продавщиця чесно відповідає, що це не «Росинка», але звідки напій, вона не знає.

– Мені все одно, чий квас продавати, я так кожне літо підробляю, – розповіла вона виданню. – Цей квас – незвичний, він зроблений з концентрату: порошок розбавляють водою. Така суміш може місяць стояти в бочці і не псуватися, таким методом роблять майже всю солодку газовану воду, деякі види пива. А звичайний квас через 3–4 дні скисає, тоді ним можна отруїтися. Ще наш квас завжди холодний, навіть у спеку не нагрівається. Беріть, не бійтеся, я його п`ю – і жива”.

На смак напій, за визначенням споживачів, які його куштували, нагадує дешеву солодку воду. І залишає неприємне відчуття, ніби із зубів стерлася емаль.

Нові бочки з квасом з`являються біля ст. метро «Либідська», біля заводу «Рошен». У райуправлінні торгівлі відзначають, що сезонний продаж більше не в їхньому підпорядкуванні, цим тепер займається КП «Впорядкування». А на підприємстві, як ведеться, «усі виїхали на нараду».

“Бочки з нашим квасом з`являться в Києві тільки через декілька днів, - повідомила начальник збуту заводу «Росинка»Марія АНІСИМОВА. - А ті, що вже стоять, – незрозумілого походження, ми не знаємо ні виробника, ні яку продукцію він виготовляє. Люди пробують цей квас, думають, що його виготовила «Росинка», а потім дзвонять до нас з обуренням, мовляв, що ви за питво продаєте? Добре ще, якщо в цьому незрозумілому розчині всі компоненти харчові. Раніше наш бочковою квас був єдиний в місті, а зараз вперше з`явився хтось новий.. Ми не проти конкурентів, але вони ж повинні бути гідними”.

За матеріалами "Газета по-киевски"