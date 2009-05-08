Кияни можуть самі визначити, за які послуги ЖКГ платити

Державна житлово-комунальна інспекція пропонує мешканцям житлових будинків Києва, які знаходяться у комунальній власності, самим визначитися, за які з існуючих 26 послуг з утримання житла вони мають намір сплачувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник Державної житлово-комунальної інспекції Сергій ЗІМІН.

За його словами, відповідне рішення мешканці житлових будинків мають прийняти на загальних зборах.

“Наша позиція така: мешканці кожного із 10 тис. 500 житлових будинків (Києва -УНІАН) самі мусять визначити, скільки послуг вони згодні оплачувати. Треба провести відповідні збори в усіх будинках, і після цього приймати відповідні рішення по збільшенню чи зменшенню тарифів”, - відзначив він.

За словами С.ЗІМІНА, вказана процедура передбачена відповідною урядовою постановою, однак КМДА цей норматив не виконує.

“Якщо вони не будуть виконувати рішення 560-ї постанови, ми будемо звертатися до Президента, бо він призначає голову КМДА, а також до відповідного комітету ВР, щоб вони внесли певні зміни до закону про столицю України, про розмежування цих функцій між Київським міським головою та головою КМДА. Треба призначити фахову людину, яка в змозі вирішити комплекс цих проблем”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 1 червня 2009 року відбудеться перший етап підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства.