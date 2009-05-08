У Вінниці демонтують останній у місті стихійний ринок

У Вінниці триває демонтаж останнього стихійного ринку в місті.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Згідно з повідомленням, роботи з демонтажу розпочались 5 травня 2009 року. Контейнери з стихійного ринку, який розміщувався на вулицях Папаніна та Короленка перевозяться на новий ринок, створений на місці колишнього Електротехнічного заводу.

Паралельно працюють комунальні служби, вивозячи сміття. Протягом лише 5 травня з території ринку вивезено 6 МАЗів сміття.

Більшість мешканців розташованих поряд з ринком будинків задоволені тим, що відбувається, адже протягом більш як 15 років вони потерпали від цього. "Ви не можете собі уявити, як було жити в цих умовах - нюхати сморід, який залишався після того, як виливалися відходи з оселедців та інших харчових продуктів під наш будинок. До будинку не могла під`їхати навіть швидка допомога", - розповів житель будинку по вул.Папаніна, 1 Анатолій ШКІЛЬНЮК.

Як очікується, після перевезення контейнерів вулицю Папаніна приведуть у належний санітарний стан та зроблять проїжджу частину з тротуарами, так як було 15 років тому.