В Івано-Франківську почався фестиваль «Свято ковалів”

В Івано-Франківську сьогодні почалися і триватимуть до 10 травня VII міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято ковалів» та VIII художня виставка «Орнаментальне ковальство».

Про це повідомили УНІАН в Івано-Франківському відділенні Спілки майстрів ковальського мистецтва України, яка є організатором фестивалю.

Участь у цьогорічній феєрії вогню і металу беруть представники з України та з більш ніж 20-ти країн світу. Зокрема, на святі будуть представлені ковальські школи Англії, Австрії, Австралії, Бельгії, Білорусі, Іспанії, Литви, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Росії, Узбекистану, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції, Норвегії. Разом вони виготовлятимуть спільну декоративну композицію «У рамках традицій».

На майдані Шептицького в Івано-Франківську встановлять минулорічну спільну роботу ковалів – монументальну скульптуру «Дерево щастя». Також відбудуться майстер-класи і презентації відомих віртуозів ковальського мистецтва: cувенір-шоу Сергія ФІРСОВА (Київ), Школа традиційного ковальства Богдана ПОПОВА (Київ), майстер-клас Романа КОВАЛИКА з оковування колеса до возу (м. Червоноград), демонстрація плетіння декоративної кольчуги Наталії ГАЙДАШ (Львів) та шоу-програма кримських ковалів «Смачна підкова».

Окрім традиційної художньої виставки «Орнаментальне ковальство», яка розгорнеться в виставковому залі Спілки художників, у рамках фестивалю мешканцям та гостям обласного центру буде представлено студентську виставку «Ковальське сузір’я» і виставку мистецької студії «Мольфар» під патріотичною назвою «Наш Івано-Франківськ».