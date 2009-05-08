США дозволили імпорт сиру “Рокфор”

Європейський Союз та США узгодили умови імпорту яловичини до ЄС.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з досягнутою домовленістю, США отримали право постачати на європейський ринок без мит яловичину, що виробляється без застосування гормонів, які сприяють швидкому зростанню тварин. Протягом перших трьох років обсяг імпорту такої яловичини не повинен перевищувати 20 тис. тонн на рік, а в четвертий рік - 45 тис. тонн, після чого сторони проведуть консультації щодо подальших умов торгівлі яловичиною.

У свою чергу США не застосовуватимуть заплановані раніше санкції у відповідь на європейські товари, такі як італійська мінеральна вода, сир “Рокфор” та ряд інших. Загальна вартість додаткових санкцій повинна була становити близько 79 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, заборона в ЄС на імпорт яловичини, що виробляється за допомогою гормонів, діє з 1980-х років.