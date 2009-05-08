Гурт «Контингент» вітатиме харків’ян зі святом Перемоги

У неділю, 10 травня 2009 року гурт «Контингент» за підтримки ТМ «Десант» привітає усіх харків’ян та гостей міста з Днем Перемоги. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії «Оболонь», національного виробника пива та безаокогольних напоїв.

У Харкові мешкає велика кількість ветеранів Великої Вітчизняної війни та людей, що пройшли через бойові дії. Святкування цього дня не тільки вшановує учасників війни, але й виховує мужність у молоді, піднімає патріотичний настрій чоловіків - захисників вітчизни. Тому ТМ «Десант» - Пиво справжніх чоловіків – запрошує усіх харків’ян на сольний концерт легендарного ансамблю «Контингент» до Дня Перемоги. Свято відбудеться 10 травня у центральному парку ім. М.Горького.

«ТМ «Десант» як пиво для сильних та мужніх чоловіків започаткувала гарну традицію привітання з Днем Перемоги. «Десант» підтримує вітчизняні гурти та дарує свято військовим, про вклад яких у зміцнення авторитету нашої держави ми повинні пам’ятати не тільки у свята, а й кожного дня», - бренд-менеджер ТМ «Десант» Олексій БЕЗУГЛИЙ.

Гурт «Контингент» є творчим колективом Українського союзу ветеранів Афганістану, виступає у жанрі патріотичної пісні. У складі гурту – учасники бойових дій в Афганістані, тому їх солідарність із ветеранами війни є щирою та неупередженою. Саме через свою щирість та мужню позицію гурт «Контингент» із року в рік завойовує все більше прихильників і здобуває популярність не лише в Україні, а й за її межами.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. За підсумками 2008 року доля компанії «Оболонь» на ринку пива склала 30,3%.

До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України. Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу та складає 75 % від загального українського експорту пива.