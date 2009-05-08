У Кіровограді сигарети і алкоголь не продаватимуть неповнолітнім

У Кіровограді з ініціативи міської влади стартує місячна профілактична акція «Передбачити, запобігти, допомогти» по боротьбі з реалізацією тютюнових та алкогольних виробів неповнолітнім.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження з переліком заходів і завдань підписав міський голова Володимир ПУЗАКОВ.

За інформацією директора Департаменту розвитку торгівлі, побутового обслуговування, транспорту та зв’язку міськради Миколи ЦУКАНОВА, оборот нелегальної торгівлі сигаретами у Кіровограді становить близько 30 млн. грн. на рік.

«Щонайменше шість сотень людей здійснюють поштучний продаж сигарет нелегально, часто поблизу навчальних закладів», - розповів на прес-конференції М.ЦУКАНОВ.

За його словами, раніше ніхто в Кіровограді не займався проблемою поширення куріння у молодіжному та дитячому середовищі комплексно. У рамках акції передбачено провести семінар для суб’єктів підприємницької діяльності за участі психологів і працівників міліції. Заплановані рейдові перевірки торгових закладів, несанкціонованих торговельних точок щодо виявлення та припинення продажу тютюну і алкогольних виробів неповнолітнім.

М.ЦУКАНОВ також повідомив, що протягом травня на вулицях Кіровограда будуть проводитись акції з обміну пачок сигарет на цукерки, повітряні кульки, абонементи до тренажерної зали. В навчальних закладах міста відбудуться тематичні вікторини, конкурси, спортивні змагання, концерти. Міська влада також пообіцяла масову соціальну рекламу здорового способу життя в ЗМІ та на зовнішніх носіях.