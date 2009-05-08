«Оболонь» почала експорт солоду та пивної дробини

Компанія «Оболонь», один з найбільших українських виробників пива та напоїв, почала експорт сировини власного виробництва – ячмінного солоду та пивної дробини. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляється що ячмінний солод пльзенського типу виробляється на сучасній солодівні в смт. Чемерівці (Хмельницька обл..), яка була виведена на повну потужність у кінці 2008 року. Нове підприємство здатне виробляти 120 тис. тонн солоду на рік, що мінімізує залежність «Оболоні» від зовнішніх ринків солоду. Відтак, залежно від власних потреб у солоді, компанія зможе експортувати близько 10 тис. тонн солоду цього року.

Для виробництва солоду використовуються кращі сорти європейського пивоварного ячменю. Солод, вироблений у Чемерівцях, відповідає українським ДСТУ та міжнародним вимогам за органолептичними та фізико-хімічними показниками (колір, показники вологи, екстрактивності, вмісту протеїну тощо). З огляду на високу якість солоду кілька країн вже висловили зацікавленість у поставках, зокрема Словенія, Росія, Німеччина, країни Балтії.

Також «Оболонь» почала експортувати сухі гранули пивної дробини, які використовуються в якості поживного корму для худоби. Пивна дробина – це осад, що утворюється після фільтрації пивного сусла і в сирому вигляді має вологість близько 80%. За допомогою нової установки її віджимають до вологості 67% і сушать. З метою підвищення вмісту повноцінного протеїну та вітамінів групи В на сушку подаються також пивні дріжджі. Зазначається, що процес переробки здійснюється без шкоди для навколишнього середовища, при цьому чітко дотримуються усі технічні вимоги для кінцевого продукту. Потужність установки складає до 700 тонн сирої дробини на добу. Термін зберігання сухої пивної дробини – 6 місяців.

Зважаючи на певні кліматичні умови, цей натуральний, екологічно чистий продукт з високим вмістом протеїну досить популярний у багатьох країнах Європи та Близького Сходу. Наразі вже ведуться переговори про експорт пивної дробини у Великобританію, Польщу та інші держави.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.