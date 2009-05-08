В Україні створено асоціацію «Питна вода України»

16:14, 08 травня 2009
Права споживачів
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Серед завдань - забезпечення якісною водою

В Україні створено асоціацію «Питна вода України».

Про це кореспондентові УНІАН повідомили сьогодні в асоціації.

Як зазначається в повідомленні, засновниками асоціації виступили «Укрводоканал», «Полтававодоканал», «Рівнеоблводоканал», «Миколаївводоканал», «Луцькводоканал», а також низка науково-виробничих підприємств, які працюють у цій сфері.

Відповідно до статуту, асоціація є господарською організацією, створеною для представлення інтересів своїх учасників, без мети отримання прибутку.

Серед її завдань – співпраця з органами влади з питань нормативно-правового врегулювання загальних принципів функціонування на ринку водопостачання і водовідведення; сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі водопровідно-каналізаційного господарства, забезпечення населення якісною питною водою шляхом розробки, внесення пропозицій стосовно об`єктивно обгрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційній надійності і безпеки, стандартів з питань екології; сприяння у створенні умов для виходу учасників асоціації на зарубіжні ринки.

Асоціація зареєстрована 12 березня ц.р. Подільською райадміністрацією Києва. Президентом організації обрано Григорія СЕМЧУКА.

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