Продажі нових автівок в Україні скоротилися у 5 разів

Продажі нових легкових автомобілів в Україні у квітні скоротилися майже на 79% у порівнянні з квітнем-2008 (продано 61 тис. автомобілів), повідомляє інформаційно-аналітична група AUTO-Consulting.

Так, за даними експертів, фактично продажі автомобілів знизились до рівня 2002-2003 років.

При цьому в компанії відзначають, що ситуація продовжує залишатися складною і в цілому на європейському ринку – зростання продажів демонструє тільки Німеччина, тоді як на решті ринків спостерігається падіння.

Зокрема, якщо в березні зростання продажів фіксувалося в Італії і Франції, то у квітні у цих країнах зафіксовано його зниження (відповідно на 7,5% і 7,1%), не зважаючи на програми стимулювання заміни старих авто на нові.

В той же час, в Іспанії у квітні продажі нових автомобілів впали на 45,6%.

Як повідомлялося, в січні-березні 2009 року в Україні продано близько 45 тис. нових легкових автомобілів – у 4 рази менше, ніж за той же період 2008 року.

Тим часом, за прогнозами експертів, цьогоріч авторинок України може скоротитися більш ніж учетверо у порівнянні з 2008 роком, коли було продано 623 тис. автомобілів, а вихід на рівень продажів минулого року прогнозується не раніше 2012-2013 років.

За матеріалами Газета "НОВАЯ"