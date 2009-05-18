Найчастіше українці шукали в Інтернеті Великдень і І травня

У квітні 2009 року головними пошуковими інтересами українців у Інтернеті стали два свята - Великдень і 1 травня - і три нові фільми - "Форсаж 4", "Тарас Бульба" і "Адреналін 2".

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі компанії "Яндекс.Україна".

«На першому місці квітневого рейтингу інтересів – Великдень», - зазначається у повідомленні.

Українські користувачі Інтернет надіслали понад 150 тисяч пасхальних запитів до пошукової системи Яндекс. В основному це були запити про святкові рецепти паски і про вітання, наприклад, «паска сирна рецепт», або «короткі вітання з Великоднем».

Також у квітні користувачів дуже цікавили майбутні травневі свята – 1 травня і День Перемоги. Ці теми зайняли п`яте і шосте місця рейтингу. Користувачі багато питали про історію цих свят і про погоду в неробочі дні. Приклади запитів: «історія 1 травня», «погода на травневі свята 2009», «репетиція параду».

Помітний інтерес традиційно викликають прем`єри фільмів. У квітні це були "Форсаж 4", "Тарас Бульба", "Адреналін 2" й інші. Менше, ніж фільмами, але все одно достатньо жваво користувачі цікавляться новими комп`ютерними іграми. Приводами для сплеску інтересу стали вихід другої частини комп`ютерної гри The Chronicles of Riddick і анонс доповнення до гри S.T.A.L.K.E.R.

Найцікавішою спортивною подією став Чемпіонат світу з хокею, по якому було близько 4 тисяч запитів.

За даними прес-служби, у квітні були й унікальні інтереси або такі інтереси, які не повторюються щороку (наприклад, свята) і не відрізняються щороку тільки назвами (як прем`єри фільмів). Так, тема свинячого грипу набрала понад 10 тисяч запитів («мексиканський грип», «грип свиней», «чим лікувати свинячий грип», «свинячий грип у Фінляндії», «свинячий грип у Туреччині» тощо) і увійшла до першої десятки інтересів.

Відкриття Всесвітньої цифрової бібліотеки опинилося на початку другої десятки рейтингу.

Крім того, пошукову активність користувачів викликала Сьюзан БОЙЛ і її виступ на конкурсі "Британія шукає таланти". Зв`язані запити – ім`я Сьюзан БОЙЛ в усіх варіантах написання.

Компанія «Яндекс» - одна з найбільших інтернет-компаній Росії (однойменна назва пошукової системи). За 2008 рік щоденна аудиторія Яндекса зросла з 7 до 11 мільйонів чоловік. В офісах Яндекса, розташованих в 6 містах Росії і України («Яндекс.Україна»), працюють вже понад 1700 чоловік. У червні новий підрозділ Yandex Labs відкрився у Каліфорнії. Річний оборот компанії в 2008 році перевищив 300 млн. доларів.