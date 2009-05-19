В Інтернеті з'явився сайт з відповідями на усі питання

Днями був запущений сервіс Wolfram Alpha, який сам готує відповіді на питання, поставлені звичайною мовою.

Цей сервіс не шукає в Інтернеті існуючу відповідь, а продукує її самостійно. Для цього він використовує дані з багатьох джерел. Ці дані аналізуються за допомогою 5-6 мільйонів алгоритмів, після чого система складає відповідь на задане питання.

За допомогою Wolfram Alpha, наприклад, можна дізнатися висоту тієї чи іншої гори чи прогноз економічного розвитку країни. Крім того, Wolfram Alpha може розв`язувати різноманітні рівняння.

Над проектом Wolfram Alpha працюють близько сотні людей. Вперше про цей сервіс стало відомо в березні 2009 року. Цю розробку очолює Стівен Вольфрам, автор однієї з найбільш популярних програм з комп`ютерної алгебри – Mathematica.

ТСН