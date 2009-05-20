Американці розкуповують “Спам” і проносне

Фінансова криза у США привела до різкого збільшення продажів консервованих продуктів і, зокрема, легендарної шинки «Спам», на честь якої було названо небажані рекламні розсилки. Вперше назва «Спам» з`явилася у 1936 році і була скороченим варіантом виразу «шинка з приправами».

За однією з версій, синонімом настирливої реклами це слово стало після того, як компанія-виробник цих консерв Hormel Foods після закінчення Другої світової війни влаштувала небувалу за розмахом кампанію з метою збуту продукції, що встигла залежатися.

На своєму офіційному сайті Hormel Foods повідомляє, що у першому кварталі 2009 року обсяг продажів у сегменті продукції, до якого належить «Спам», у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, виріс на 6%, а операційний прибуток - на 9%.

При цьому тривогу медиків викликає той факт, що прагнення американців оптимізувати витрати на продукти харчування починає негативно позначатися на їхньому здоров`ї.

У той же час, компанія Information Resources, яка спеціалізується на дослідженні ринку споживчих товарів, повідомляє, що річний оборот продажів різних проносних засобів у США у квітні 2009 року виріс на 11,5%.

У сегменті різних пігулок від шлункових розладів типу Pepto-Bismol було зафіксоване дещо скромніше зростання обсягу продажів – усього 8%.

РИА Новости