Київські водії та кондуктори носитимуть бейджі

У Києві водії і кондуктори в громадському транспорті повинні обов`язково мати інформаційні картки (бейджі). За рішенням Київради, на бейджі має бути вказана інформація про водія або кондуктора, їх реєстраційний номер, а також інформація про компанію-перевізника.

Рішення прийняте з метою поліпшення якості надання послуг у сфері перевезення пасажирів.

Київрада доручила Головному управлінню транспорту Київської міськадміністрації розробити зразок інформаційної картки єдиного зразка для водіїв і кондукторів громадського транспорту в Києві, а також ввести їх в дію.