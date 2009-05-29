У Чернігівської області скоротився продаж тютюнових виробів

Жителі Чернігівщини витрачають значні кошти на придбання тютюнових виробів.

Як повідомили у Головному управлінні статистики в області, у І кварталі 2009р. у роздрібній торговій мережі Чернігівської області було продано тютюнових виробів на 37,2 млн. грн., що становило 76% від рівня І кварталу 2008р.

Фахівці управління статистики зазначають, що лише вартість реалізованих у торговій мережі м’ясопродуктів та алкогольних напоїв була більшою, ніж тютюнових виробів. Натомість продаж рибних продуктів, хлібобулочних виробів, молока й молочної продукції, безалкогольних напоїв був менший у 2,2–2,5 рази.

За даними статистичних спостережень у 2008р., в області тільки через мережу роздрібної торгівлі підприємств–юридичних осіб продано 74 млн. пачок тютюнових виробів на 161,1 млн. грн.. Приріст обсягів продажу проти 2007р. становив 13%, а проти 2000р. їх було реалізовано в 5 разів більше.

У роздрібному товарообороті області частка продажу тютюнових виробів становила 4,3%.