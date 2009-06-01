У Києві з 1 червня підвищено тарифи на жилкомунпослуги

У Києві з 1 червня тарифи для населення на холодне водопостачання збільшуються у два рази, гаряче водопостачання - на 85%, опалювання - на 48,8%.

Тексти відповідних розпоряджень Київської міськадміністрації №516 і №529 від 29 квітня опубліковані у спецвипуску, а також на офіційному сайті комунальної газети "Хрещатик" відповідно 30 квітня і 1 травня і набрали чинності з 1 червня.

Для населення тарифи на холодне водопостачання і водовідведення за наявності квартирного або будинкового приладу обліку встановлені у розмірі 3,02 грн за 1 кубометр, (досі тариф становив 1,48 грн), за відсутності квартирного або будинкового приладу обліку складе - 16,61 грн на одну людину (було 8,14 грн).

Тариф на гаряче водопостачання і водовідведення за наявності квартирного або будинкового приладу обліку складе 13,69 грн за 1 кубометр при діючому тарифі 7,38 грн, за відсутності квартирного або будинкового приладу обліку - 47,92 грн за одну людину (зараз 25,89 грн).

Тарифи на централізоване опалювання за відсутності будинкових засобів обліку теплової енергії становитимуть 2,38 грн за 1 кв. м опалювальної площі (діючий тариф - 1,6 грн за 1 кв. м).

Платежки за комунальні послуги з нових тарифів населення одержить на початку липня.

Розпорядженням №518 від 29 квітня Київська міськадміністрація встановила квартплату окремо для кожного будинку з 1 червня. У газеті не опубліковані доповнення до розпорядження з вказівкою конкретних цифр квартплати по кожному будинку, але вказано, що з ними можна ознайомитися на інтернет-сайті мерії.

Для бюджетних організацій з 1 червня підвищуються тарифи на комунальні послуги на 73%-116,2%, для інших юрособ - на 8,4-116,2%.

Про це йдеться у розпорядженнях Київської міськдержадміністрації №517 і №519 від 29 квітня.

Якщо раніше для бюджетних організацій тарифи на комунальні послуги були декілька нижчими, ніж для інших юросіб, то тепер вони встановлені на одному рівні.

При цьому тарифи на гаряче водопостачання і опалювання диференційовано залежно від того, в зоні якого постачальника цих послуг розташовані підприємства - АК "Київенерго" або ЗАТ "Дартеплоцентраль" (колишня "Укр-Кан-Пауер").

Так, тарифи на холодне водопостачання і водовідведення для бюджетних організацій підвищилися з 2,82 грн за 1 куб.м до 4,88 грн, тобто на 73%, для інших юросіб - з 4,50 грн за 1 куб м до 4,88 грн, тобто на 8,4%.

Тарифи на опалювання для бюджетних організацій та інших юросіб у зоні "Київенерго" підвищилися з 5,38 грн за 1 кв. м опалювальної площі до 11,63 грн, тобто на 116,2%; у зоні "Дартеплоцентралі" - з 5,38 грн за 1 кв. м до 9,78 грн, тобто на 81,8%.

Тарифи на гаряче водопостачання і водовідведення для бюджетних організацій у зоні "Київенерго" підвищилися з 14,89 грн за 1 куб. м до 27,07 грн, тобто на 81,8%; для інших юросіб - з 16,57 грн за 1 куб. м до 27,07 грн, тобто на 63,4%.

У зоні обслуговування "Дартеплоцентралі" тарифи на гаряче водопостачання і водовідведення для бюджетних організацій підвищилися з 14,89 грн за 1 куб. м до 23,84 грн, тобто на 60,1%; для інших юросіб - з 16,57 грн за 1 куб. м до 23, 84 грн, тобто на 43,9%.