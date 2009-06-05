"Wal-Mart" створить у США 22 тис. нових робочих місць
11:25, 05 червня 2009Права споживачів
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На всіх рівнях роздрібної торгівлі
Американська роздрібна торгова мережа "Wal-Mart Inc." заявила про те, що додатково створить 22 тис. робочих місць в США цього року.
Торік компанія вже надала 33,8 тис. нових вакансій, повідомляє Fincake.ru з посиланням на Reuters.
В Wal-Mart відзначили, що нові робочі місця буде створено на всіх рівнях роздрбіних операцій, включаючи касирів, управління магазинами тощо.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що не дивлячись на значно зниження бажання купувати у громадян США, найбільшою в світі торгової роздрібної мережі "Wal-Mart" вдалося не зазнати збитки в I кварталі (закінчився 30 квітня) 2009/10 маркетингового року.
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