"Wal-Mart" створить у США 22 тис. нових робочих місць

Американська роздрібна торгова мережа "Wal-Mart Inc." заявила про те, що додатково створить 22 тис. робочих місць в США цього року.

Торік компанія вже надала 33,8 тис. нових вакансій, повідомляє Fincake.ru з посиланням на Reuters.

В Wal-Mart відзначили, що нові робочі місця буде створено на всіх рівнях роздрбіних операцій, включаючи касирів, управління магазинами тощо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що не дивлячись на значно зниження бажання купувати у громадян США, найбільшою в світі торгової роздрібної мережі "Wal-Mart" вдалося не зазнати збитки в I кварталі (закінчився 30 квітня) 2009/10 маркетингового року.