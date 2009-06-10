Виробництво цукру в Україні у 2009-2010 МР становитиме 1,5 млн. тонн

Міністерство аграрної політики України прогнозує виробництво цукру 2009-2010 маркетингового року (вересень 2009 - серпень 2010 р.) на рівні 1,5 млн. тонн, повідомив міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК на прес-конференції в Києві у вівторок.

Він зазначив, що цукровий буряк під урожай 2009 року посіяно на площі 333 тис. га проти раніше прогнозованих 350 тис. га. При цьому міністр висловив надію, що дотримання технологій дасть змогу вийти на врожай цукрового буряку в обсязі 15-16 млн. тонн і виробити з неї 1,5 млн. тонн цукру.

Крім того, на думку міністра, враховуючи обсяг внутрішнього виробництва цукру, перехідні запаси, а також чинну тарифну квоту на імпорт в Україну цукру-сирцю за пільговим ввізним митом 2%, дефіцит цукру на українському ринку в сезоні 2009-2010 рр. не прогнозується.

Як повідомляв УНІАН, деякі експерти прогнозують дефіцит цукру в Україні 2009-2010 МР на рівні 0,6-0,65 млн. тонн. За їхніми прогнозами, виробництво цукру з української сировини в сезоні 2009 року також буде на 4-5% нижчим за показники 2008 року і становитиме 1,45 млн. тонн.

«З практично нульовими перехідними запасами білого цукру в Україні дефіцит продукту 2009/2010 МР може становити 600-650 тис. тонн», - зазначають аналітики.

Нагадаємо, виробництво цукру в Україні 2008/2009 МР знизилося на 15% - до 1,6 млн. тонн (2007-2008 МР - 1 млн. 859 тис. тонн).

У минулому сезоні було прийнято на переробку 12 млн. 535 тис. тонн цукрового буряку (2007/2008 МР – 16 млн. 370 тис. тонн). Середня врожайність цукрового буряку становила 355 ц/га.

У переробці брали участь 70 заводів зі 104, що отримали квоту. Торік буряк переробляли 110 заводів з 119, що отримали квоту.