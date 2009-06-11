Міська електричка у Києві з‘явиться цього літа

Запуск у Києві першої черги міської електрички (маршрутом «Городня» – «Київ-Петрівка») планується цього літа.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Роботи над підготовкою столичної інфраструктури до запуску міської електрички тривають. Зокрема, завершено облаштування підходів до залізничної платформи станції «Городня», на стадії закінчення – облаштування платформ, триває благоустрій прилеглої території та робота над під’їзною автомобільною дорогою до платформи станції «Городня». На часі – встановлення турнікетів та іншого технічного обладнання, зазначили в КМДА, посилаючись на інформацію КП «Київпастранс».

Як повідомляв УНІАН, міська електричка першої черги поєднає у собі такі станції: «Борщагівка», «Рубежівська», «Сирець», «Вишгородська», «Зеніт», «Київ-Петрівка», «Городня», «Київ-Дніпровський», «Лівобережна», «Русанівка», «Дарниця» (пересадочні вузли на станціях метрополітену «Дарниця», «Берестейська», «Петрівка», «Лівобережна», «Сирець»). Загалом передбачено обладнати та задіяти 14 залізничних станцій, на лінії яких є 6 станцій метрополітену. Вже завершено будівництво берегових платформ на станції «Лівобережна».