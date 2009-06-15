Мінеральна вода «Прозора» з’явиться у новій упаковці (фото)

У травні 2009 року компанія «Оболонь» розпочала випуск мінеральної води «Прозора» в новій преміальній упаковці. Відтепер ця вода з’явиться в скляній упаковці об`ємом 0,5 л.

За даними експертів компанії, преміальний сегмент на ринку мінеральної води в Україні розвинений досить слабо. Зараз у ньому представлені всього декілька торгових марок, більшість з яких імпортні. В той же час цей сегмент дуже цікавий і перспективний.

За словами бренд-менеджера ТМ «Прозора» Олени ПОЗНЯК, рішення про виробництво бренда в преміальній упаковці стало абсолютно закономірним. «Природна вода «Прозора» - це якісний і у своєму роді унікальний продукт. За своєю структурою вона максимально відповідає воді в організмі людини, відновлює необхідну для життя енергію та додає бадьорість. Преміальна скляна упаковка має ще раз підкреслити природність «Прозорої», а також завоювати споживачів, які прихильні саме до цього виду тари», - додала вона.

Розливається «Прозора» на Хмельниччині на дочірньому підприємстві компанії «Оболонь» «Красилівське», де спеціально адаптована лінія для розливу води у скло. Нова «Прозора» доступна в крупних роздрібних мережах, а також секторі HoReCa. Вартість однієї пляшки складає від 5 грн.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.