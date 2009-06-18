МАУ почали продаж квитків на новий рейс "Абу-Дабі – Київ"

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) почала продаж квитків на рейси сполученням Київ - Абу-дабі (ОАЕ).

Як повідомляють в компанії, новий рейс "Київ - Абу-Дабі – Київ" виконуватиметься з 25 вересня 2009 року двічі на тиждень - щопонеділка і щоп`ятниці.

Рейс МАУ "Київ - Абу-Дабі" – це перший прямий рейс з України до столиці Об`єднаних Арабських Еміратів. Польоти виконуватимуться у партнерстві з компанією Etihad Airways, з якою авіакомпанія МАУ уклала угоду про спільну експлуатацію повітряної лінії (код-шеринговий договір).

Рейс з Києва в Абу-Дабі зручно стикується з рейсами авіакомпанії-партнера до Сіднея, Куала-Лумпур, Йоханнесбурга, Бахрейна, Кувейта, Маськата, Бангкока та Пекіна. Час стиковки складає в середньому півтори години. Рейс з Абу-Дабі до Києва добре стикується з рейсами МАУ і авіакомпаній-партнерів до Львова, Івано-Франкjвська, Харкова, Луганська, Ужгорода, Дніпропетровська, Одеси і Сімферополя.

Нагадаємо, авіакомпанія МАУ забезпечує також повітряне сполучення з Дубаї, куди прямі рейси виконуються двічі на тиждень.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - один з лідерів ринку міжнародних авіаперевезень України. Заснована в 1992 р., авіакомпанія МАУ стала одним з перших українських авіаперевізників із залученням іноземного капіталу.

МАУ також є першою авіакомпанією на території СНД, що почала експлуатацію літаків Боїнг-737. На даний момент флот МАУ складається з 17 літаків Боїнг-737-300/400/500.