У Чернівецькій області якісні продукти маркуватимуть

Чернівці. Розробити механізм впровадження та використання нового бренду «Буковина – натурально» – спеціального маркування окремих видів продукції, яка виготовляється в області і відповідає світовим стандартам якості, доручили депутати Чернівецької обласної ради відповідним виконавчим органам та комунальним підприємствам краю.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Чернівецької облради, депутати також направили звернення до Верховної Ради та Кабмін, де звернули увагу на відсутність законодавчої бази щодо покарання винуватців у свідомо недостовірній інформації на етикетках при маркуванні харчових продуктів та механізму подальшого використання або знешкодження знятої з реалізації недостовірно промаркованої продукції.

Депутати Чернівецької облради просять Верховну Раду доопрацювати Закон «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів», а також Постанову Кабміну «Про затвердження порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг», яка набирає чинності з 1 липня цього року.

Буковинські депутати пропонують урядовцям передбачити лабораторний контроль за продукцією українського та імпортного виробництва на вміст генетично модифікованих організмів, забезпечити обласні СЕС комплектами обладнання для проведення таких досліджень методом полімеразно-ланцюгової реакції. Така лабораторія на сьогодні коштує 600 тис. грн, а тест-системи до неї – ще 200 тис. грн.