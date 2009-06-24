Африка може стати одним із головних виробників продовольства

Величезні простори савани, що охоплюють територію 25-ти держав від Сенегалу до Судану, здатні перетворити африканський континент на один із головних гравців на ринку промислового виробництва продовольства та сільськогосподарської сировини.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, такого висновку дійшли експерти Продовольчої та сільськогосподарської організації Об`єднаних Націй (ФАО) і Світового банку в книзі про перспективи комерційного сільськогосподарського виробництва в так званій «гвінейській савані».

«Гвінейською саваною» фахівці називають територію від атлантичного узбережжя Сенегалу до Південного Судану. Ширина її становить приблизно 400 км, а зі сходу на захід вона простягнулася на 4,5 - 5 тис. км.

На думку фахівців ФАО і Світового банку, 400 мільйонів гектарів землі в цьому поясі придатні для обробки, але обробляється лише 10% цих площ.

Міжнародні експерти вважають, що освоювати цю «цілину» найкраще шляхом розвитку невеликих фермерських господарств, уникаючи створення гігантських агроферм. Це дозволить уникнути соціальних конфліктів і зробити внесок до ліквідації бідності й злиднів.