У Чернівцях з 1 липня вода для населення подорожчає

З 1 липня цього року тарифи на послуги водопостачання і водовідведення, які надає ДКП «Чернівціводоканал», для населення подорожчають на 20%, а для бюджетних установ і організацій, інших споживачів подешевшають на 16%.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-центрі Чернівецької міської ради, таким чином, з 1 липня в Чернівцях населення за послуги водопостачання і водовідведення платитиме 6 грн. за 1 кубометр води, бюджетні організації – 6,69 грн., інші споживачі – 8,73 грн. До цього населення платило 5 грн., бюджетні установи – 7,96 грн., інші споживачі – 10,30 грн. за 1 куб. м води.

У Чернівецькому міськвиконкомі пояснили, що коректування тарифів на послуги водопостачання і водовідведення в Чернівцях здійснене на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів щодо обмеження рівня рентабельності виробникам цих послуг для бюджетних організацій і інших споживачів.

У скоректованих тарифах рівень рентабельності для бюджетних установ складає 15% (було 46-52%), інших споживачів – 50% (було 82-99%). У тарифах для населення закладена рентабельність 2% (у діючих до цього тарифах рентабельність була мінусовою – "мінус" 6-10%).

В результаті корекції середній рівень рентабельності послуг водопостачання і водовідведення в Чернівцях знизився з 11,62% до 9,66%.

Довідка УНІАН. Більше, ніж в Чернівцях, за послуги водопостачання і водовідведення вже платять жителі Луганська, де тариф для населення складає 6,66 грн. за 1 куб. м. У Кіровограді для населення кубометр води коштує 5,38 грн., Запоріжжі – 5,12 грн. Не переглядалися ще тарифи відповідно до вимог останніх постанов Кабміну в сусідніх містах – Львові (4,16 грн.), Івано-Франківську (3,37 грн.), Тернополі (4 грн.), Ужгороді (4,84 грн.), Хмельницьку (4,54 грн.), Луцьку (3,6 грн.), Рівному (4,15 грн.).