ПБК «Славутич» почав виробництво пива і квасу під приватною ТМ

ВАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Славутич» почало виробництво пива і квасу для реалізації в супермаркетах «АТБ-маркет» під приватною торговою маркою мережі.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Пиво випускають під ТМ «Пивоварня №1» і «Güte», а квас під ТМ «Староруський».

Світле пиво «Пивоварня №1» представлене в сегменті «економ» і реалізується в ПЕТ-упаковці місткістю 1 і 2 літри. Очікують, що продажі цього напою в річному підрахунку складуть більше 1 млн. дал.

Пиво під торговою маркою «Güte» – це класичний світлий лагер середнього цінового сегменту в скляній пляшці місткістю 0,5 і ПЕТ 1 і 2 літри. Прогнозований річний об`єм продажів бренду – більше 1 млн. дол.

Хлібний квас «Староруський» продається в дволітровій ПЕТ-пляшці. Планується, що за рік споживачами буде випито близько 90-140 тис. дал цього напою.

Довідка УНІАН. Власником компанії «Славутич» є Carlsberg Group. Carlsberg - одна з провідних пивоварних груп у світі, що володіє значним портфелем пивних брендів і брендів безалкогольних напоїв.

До складу групи Carlsberg в Україні входять: ВАТ ПБК «Славутич» в місті Запоріжжя, Київський пивоварний завод «Славутич» і ВАТ «Львівська пивоварня».

В Україні компанія представляє такі бренди: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Балтика», «Арсенал», «Хмільне», «Pepsi», «7 UP», квас «Тарас».

«АТБ-маркет» – це національна мережа супермаркетів, що складається з 320 магазинів. Найбільше покриття в Східній і Південній Україні. Оберт компанії в 2008 році склав більше 6 млрд. грн.