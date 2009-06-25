Компанія «Львівхолод» 27 червня відкриє 4 магазини «Рукавичка»
17:37, 25 червня 2009Права споживачів
0 0
У Львівській області
ТзОВ ТВК «Львівхолод» 27 червня цього року відкриє чотири магазини самообслуговування «Рукавичка» в Самборі Львівської області.
Про це повідомляє сайт компанії.
З відкриттям цих магазинів мережа «Рукавичка» збільшиться до 37 магазинів самообслуговування.
Площа магазинів самообслуговування складає від 200 до 1 тис. кв. м, асортимент – 2-9 тис. найменувань товарів.
Довідка УНІАН. ТОВ ТВК «Львівхолод» займається гуртовою, дрібногуртовою і роздрібною торгівлею продуктами харчування, побутовою хімією, госптоварами і т.д.
Компанії належать гіпермаркет «Рукавичка» у Львові, магазини самообслуговування «Рукавичка» і 4 розподільчі центри в райцентрах Львівської області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter