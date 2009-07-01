У Греції віднині заборонено палити

У громадських місцях, транспорті й лікарнях

У Греції віднині заборонено палити в громадських місцях, транспорті й лікарнях. Порушення закону про обмеження паління передбачає штраф у розмірі 700 доларів, повідомляє Бі-Бі-Сі. Греція вважається країною в Європі, в якій найбільше палять. 40% її населення палять, решта 60% - пасивні курці, відзначає радіо «Свобода».

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