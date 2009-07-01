У Греції віднині заборонено палити
10:22, 01 липня 2009Права споживачів
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У громадських місцях, транспорті й лікарнях
У Греції віднині заборонено палити в громадських місцях, транспорті й лікарнях.
Порушення закону про обмеження паління передбачає штраф у розмірі 700 доларів, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Греція вважається країною в Європі, в якій найбільше палять. 40% її населення палять, решта 60% - пасивні курці, відзначає радіо «Свобода».
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