Вегетаріанці менше ризикують захворіти на рак

Люди, які не їдять м`ясо, менше ризикують захворіти на певні форми раку – свідчать результати дослідження більше 60-ти тисяч осіб.

Приблизно половина людей, що брали участь в дослідженні, була вегетаріанцями.

Фахівці з університетів Британії та Нової Зеландії з`ясували, що серед вегетаріанців рідше трапляються випадки захворювання на рак крові, сечового міхура та шлунку.

Результати дослідження опублікував журнал British Journal of Cancer,

Проте, як зазначають дослідники, ефект вегетаріанства не розповсюджується на рак кишечника, від якого вмирає багато людей. А ймовірність захворіти на рак шийки матки в два рази вища у вегетаріанців і тих, хто їсть рибу, ніж у м’ясоїдів.

Згідно з опублікованими даними, якщо в середньому 33 людини зі 100 захворіє на рак на певному етапі життєвого шляху, то для тих, хто не ість м`ясо, цей показник складає 29 осіб зі 100.

Наприклад, у випапдку множинної мієломи, досить рідкісного раку кісткового мозку, вегетаріанці на 75% менше ризикують захворіти на цей різновид раку.

Професор Тім КЕЙ, що керував дослідженням, заявив, що на підставі цього експерименту не можна зробити однозначні висновки.

"На даний момент факти, встановлені під час дослідження, недостатньо сильні для того, аби вимагати внесення особливо серйозних змін до раціону тих, хто дотримується середньої збалансованої дієти", - сказав він.

ВВС