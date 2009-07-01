В Україні від сьогодні підвищується акциз на пиво

З сьогоднішнього дня набув чинності закон щодо збільшення акцизного збору на пиво на 93,5% – з 0,31 грн. за літр до 0,6 грн. за літр.

Нагадаємо, 3 червня цього року Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" і деякі інші закони України", який передбачає підвищення акцизу на пиво. Доходи бюджету за рахунок надходжень від акцизного збору в проекті закону планувалося спрямувати на додаткові витрати, пов`язані зі збільшенням кількості хворих на цукровий діабет і впливом цінового чинника на вартість лікування цього року. При цьому додаткова дотація місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет передбачалася у розмірі 160 млн. грн. Окрім того, ці кошти планувалося спрямувати на реалізацію заходів щодо цілодобового водозабезпечення Львова – 105 млн. грн.; завершення ремонтно-реставраційних робіт і створення музейної експозиції Шевченківського національного заповідника в Каневі "Будинок-музей Т.Г.Шевченко" – 22,5 млн. грн.

Проте після того, як закон було передано на підпис Президентові, стало відомо, що додаткові кошти від підвищення акцизу на пиво Верховна Рада має намір спрямувати не лише на закупівлю інсуліну, а й на утримання свого апарату. Згідно з цим законом, передбачалося збільшення фінансування апарату ВР на 97 млн. грн. – з 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн.

18 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО ветувал цей закон.

23 червня ВР ухвалила його в новій редакції. Парламент частково підтримав пропозиції Президента. Зокрема, врахував пропозиції глави держави в частині виключення положень про збільшення витрат на утримання ВР у розмірі 97 млн. грн.