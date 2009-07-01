В Україні мінімальна зарплата від сьогодні підвищена на 5 грн.

В Україні з 1 липня 2009 року мінімальна заробітна плата збільшується на 5 грн. – з 625 до 630 грн. Це передбачено статтею 55 Закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (№ 835-VI від 26 грудня 2008 р.).

Зокрема, Кабінет Міністрів України встановив мінімальний рівень заробітної плати з 1 січня 2009 року у розмірі 605 грн., з 1 квітня – 625 грн., з 1 липня – 630 грн., з 1 жовтня – 650 грн., з 1 грудня 2009 року – 669 грн.

Працівникам бюджетних установ, розміри посадових ставок яких будуть менші, ніж певний розмір мінімальної заробітної плати, ставка встановлюється на рівні мінімальної зарплати.

Крім того, з 1 липня надбавка до пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, державній соціальній допомозі інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам підвищується на 6,7 грн. – до 14,2 грн. Ця надбавка буде підвищена також з 1 жовтня – до 28,4 грн. (ухвала Кабміну №198 від 11 березня 2009 року «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян»).

Згідно з законом, рівень прожиткового мінімуму, встановлений на 2009 рік, складає для непрацездатних осіб 187,5 грн., для інвалідів – 200 грн. Для кожної дитини в малозабезпеченій багатодітній сім`ї, в якій виховується троє або більше дітей віком до 16 років (до 18 років, якщо дитина вчиться), рівень забезпечення прожитковим мінімумом складає для дитини до 6 років 278,5 грн., від 6 до 18 років – 350,5 грн.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня 2009 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (щодо розмірів прожиткового мінімуму і розміру мінімальної заробітної плати). Не голосувала у повному складі фракція БЮТ.

Цим законопроектом передбачається затвердити на 2009 рік прожитковий мінімум на 1 людину з розрахунку на місяць у розмірі 808 грн., з 1 жовтня – 848 грн., і для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення: для дітей у віці до 6 років: з 1 липня – 727 грн., з 1 жовтня – 764 грн.; для дітей у віці від 6 до 18 років: з 1 липня – 930 грн., з 1 жовтня – 987 грн.; для працездатних осіб: з 1 липня – 860 грн., з 1 жовтня – 900 грн.; для осіб, що втратили працездатність: з 1 липня – 644 грн., з 1 жовтня – 674 грн. На 1 січня 2009 року рівень прожиткового мінімуму складав 669 грн.

Також законопроектом передбачено встановити з 1 липня 2009 року розмір мінімальної зарплати на рівні 825 грн., з 1 жовтня – 864 грн. і з 1 грудня – 900 грн.