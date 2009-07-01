«hike» оголосив конкурс на дизайн етикетки

12:34, 01 липня 2009
Права споживачів
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Найкращі отримають виногороду

Пиво «hike» оголосило конкурс «hike author’s design». Кожен бажаючий може створити власний дизайн пива “hike”. Для цього треба лише завантажити з сайту hudgraf.com.ua шаблон етикетки пива “hike” та втілити свій креатив у життя. Творити можна навіть без комп’ютера – варто лише зайти у галерею «Худграф» (м. Київ, вул. Тарасівська, 3), взяти фарби і намалювати етикетку просто на папері!

Конкурс триває з 1 по 31 липня 2009 року. Власний варіант етикетки для “hike” потрібно надіслати за адресою hudgraf.art@gmail.com. Три найкращі роботи отримають грошові винагороди – 20 тис. грн., 4 тис. грн. та 3 тис. грн. Роботи усіх фіналістів будуть продемонстровані на спеціальній виставці у галереї «Худграф», а дизайн переможця стане обличчям лімітованої серії пива «hike premium».

Дізнавайся про детальні умови конкурсу та отримати матеріали для творчості можна на hudgraf.com.ua.

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