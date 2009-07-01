Мінагрополітики прогнозує 51 млн. тонн зерна

Міністерство аграрної політики прогнозує, що в 2009-2010 маркетинговому році Україна матиме у своєму розпорядженні зерновий ресурс в 51 млн. тонн

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК сьогодні на розширеному засіданні уряду.

За його словами, прогноз враховує перехідні залишки запасів зерна з минулого маркетингового року.

При цьому Ю.МЕЛЬНИК наголосив, що МінАП продовжує наполягати на прогнозі врожаю цього року на рівні 43 млн. тонн, попри критику, яка лунає на адресу цього прогнозу.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Міністерство аграрної політики України на основі аналізу впливу квітневих заморозків на посіви знизило свій прогноз урожаю зернових до 42-43 млн. тонн.

Оцінюючи експертні висновки міжнародних агентств, які, зокрема, прогнозують обсяг урожаю в Україні в розмірі до 39 млн. тонн, Ю.МЕЛЬНИК сказав: «Шановні колеги, все це аналітичні розрахунки, які, безперечно, щомісяця коригуються». Міністр нагадав, що минулорічні прогнози деяких агентств щодо врожаю зернових в Україні в обсягу 39 млн. тонн (травневий прогноз 2008 року) виявилися помилковими, оскільки насправді врожай минулого року становив 53 млн. тонн.