Після підвищення тарифів на доставку періодики вітчизняні видання подорожчають

Підвищення тарифів на приймання і доставку засобів масовій інформації (ЗМІ) за передплатою значно не позначиться на вартості загальнодержавних передплатних видань – вони подорожчають не більш як на 2-8%.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі Державної адміністрації зв`язку (Держзв’язку) з посиланням на її директора Олега ПРОЖИВАЛЬСЬКОГО.

За його словами, невідкладність розробки нових тарифів на розповсюдження вітчизняної періодики за передплатою була зумовлена високим рівнем збитків державних підприємств поштового зв`язку від надання таких послуг – в 2008 році вони склали 101,7 млн. грн.

За даними О.ПРОЖИВАЛЬСЬКОГО, очікувана в 2009 році сума збитків від розповсюдження періодичних видань за передплатою з урахуванням витрат з бюджету для компенсації пільгового надання послуг може знову сягнути 100-мільйонної позначки.

На думку директора Держзв’язку, хоча діючі на даний час тарифи будуть підвищені в середньому на 28%, це істотно не позначиться на загальній вартості вітчизняних періодичних друкарських видань за передплатою. За його словами, загальнодержавні передплатні видання (за умови незмінності видавничої вартості) можуть подорожчати на 2-6%, обласні і районні – на 6-8%. Голова Держзв’язку пояснює це незначною часткою – близько 20% – вартості послуг зв`язку у передплатній вартості таких видань.

Водночас, як повідомили у Держзв’язку з посиланням на оцінки експертів, підвищення даних тарифів (за умови збереження обсягів передплатних тиражів) забезпечить зростання доходів державних підприємств зв`язку більш як на 57 млн. грн. За словами О.ПРОЖИВАЛЬСЬКОГО, частину додаткових доходів буде спрямовано на підвищення заробітної плати листонош, зокрема в сільській місцевості.

При цьому голова Держзв’язку відзначив, що незмінною залишиться вартість видань загальнодержавної сфери розповсюдження, які користуються пільгами, передбаченими Законом України «Про державну підтримку засобів масової інформації і соціальний захист журналістів». Частка таких видань в загальному обсягу разових тиражів становить 25%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з наказом Міністерства транспорту і зв`язку України (№ 665 від 10.06.2009 р.) «Про затвердження тарифів на приймання і доставку вітчизняних періодичних друкарських видань за передплатою», в Україні з 1 січня 2010 року тарифи на приймання і доставку ЗМІ за передплатою зростуть в середньому на 28%.

Зокрема, на 27,9% зростуть тарифи на прийом передплати на один абонемент. Наприклад, сьогодні вартість прийому передплати на один абонемент тривалістю сім місяців – рік коштує 305 грн., а з 1 січня 2010 року – 390 грн.

Вартість доставки одного примірника газети формату А3 на 4 шпальти з 1 січня 2010 року зросте на 28,4% і становитиме 11,61 грн. Вартість доставки одного примірника журналу за кожні повні або неповні 50 грамів ваги з 1 січня 2010 року становитиме 46,44 грн., що на 28,4% більше, ніж сьогодні.