Медики зможуть безкоштовно відвідувати театри та музеї

Столична влада вивчає можливість надання медикам права безкоштовного відвідування муніципальних театрів та музеїв.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ, наразі ведуться перемовини з київськими театрами щодо укладення договорів та надання можливості медпрацівникам Києва та членам їх сімей безкоштовно відвідувати вистави.

Також розглядається питання надання можливості безкоштовного відвідання медиками музеїв міста.

«У цей складний для країни час ми піклуємось не тільки про матеріальний добробут столичних медиків, надаючи їм житло та виплачуючи муніципальні надбавки, а й дбаємо про повноцінний відпочинок і психологічне розвантаження працівників столичної медицини та членів їх сімей після складної роботи», - прокоментувала І.КІЛЬЧИЦЬКА наміри міської влади.

Вона також повідомила, що столичні медики та члени їх родин вже мають право безкоштовно відвідувати Київський зоологічний парк. Наразі можливість безкоштовно відвідати зоопарк до 10 вересня поточного року отримали 15 тис. медиків разом з дітьми. Зараз відповідні запрошення оформляються для ще 2 тис. працівників медичної галузі міста.