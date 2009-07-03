"Терра Фуд" почне будівництво двох молокопереробних заводів

Компанія "Терра Фуд" планує в кінці 2010 року почати будівництво двох молокопереробних підприємств в східному та західному регіонах України.

Про це повідомив в розмові з кореспондентом УНІАН голова ради директорів компанії Вадим ЧАГАРОВСЬКИЙ.

«Я думаю, будівництво почнеться в кінці 2010 року», - сказав він. В.ЧАГАРОВСЬКИЙ повідомив, що компанія вже придбала земельні ділянки для будівництва. Потужності кожного з підприємств плануються на рівні 300 тонн молока в добу. Інвестиції в будівництво одного підприємства оцінюються на рівні 30 млн. дол., термін окупності - біля 5 років.

За словами В.ЧАГАРОВСЬКОГО, в проект буде інвестовано близько 50% власних засобів і близько 50% - позикових. Сьогодні компанія шукає стратегічного інвестора. «Але ми не віддамо контроль, не віддамо навіть блокуючий пакет», - додав він.

Довідка УНІАН. Компанія "Терра Фуд" створена в 2006 році. Це один із найбільших виробничо-торгових холдингів, який працює в трьох напрямках: молочному, м`ясному та агропромисловому.

До складу холдингу входить 8 підприємств молочного напряму: Білоцерківський молочний завод, Тульчинський сирзавод, Решетилівський маслосирзавод, Крижопільський сирзавод, Вапнярський молокозавод, Могилів-Подільський молокозавод, Новоодеський маслосирзавод, Корнинський сирзавод. М`ясний напрям представлений Тульчинським м`ясокомбінатом. Агропромисловий напрям – агрокомплекс «Зелена долина», що об’єднює 15 агропідприємств, які обробляють 26 тис. га землі. Основна діяльність агрокомплексу – вирощування і переробка цукрового буряка, виробництво цукру та тваринництво.