У Херсоні лікарі та медсестри безкоштовно їздитимуть у транспорті

Міська рада Херсона дозволила безкоштовний проїзд дільничним лікарям та медичним сестрам у комунальному транспорті.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі мерії обласного центру таке рішення депутати міськради прийняли на пленарному засіданні сесії 7 липня.

Зокрема, прийнято рішення щодо забезпечення безкоштовного проїзду дільничних лікарів та медичних сестер у комунальному транспорті Херсона. Такий проїзд здійснюватиметься за спеціальними іменними посвідченнями.

Враховуючи, що голосування з цього питання мало спонтанний характер, з пояснень депутатів і чиновників міськвиконкому відомо, що мова йде про проїзд в громадському електротранспорті – тролейбусах. На даний час ще невідома точна кількість тих, хто підпадає під вказану пільгову категорію. Фінуправління міськвиконкому опрацьовує це рішення міськради.