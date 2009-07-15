МінЖКГ ініціює законодавчі зміни для захисту споживачів

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України ініціює зміни до діючого законодавства з метою координації дій контролюючих органів у сфері житлово-комунальних послуг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МінЖКГ, вказані законодавчі ініціативи міністр з питань ЖКГ Олексій КУЧЕРЕНКО оприлюднив на засіданні Міжвідомчої ради з питань удосконалення державного регулювання на ринку комунальних послуг у Мінжитлокомунгоспі.

За словами міністра, поки не запроваджено державний регулятор тарифів на житлово-комунальні послуги, усі регулюючі організації мають скоординувати роботу з перевірок та аналізу ситуації у сфері ЖКГ.

“Потрібно об’єднувати зусилля контролюючих організацій, щоб спрацювати ефективно, запобігти порушенню законодавства та захистити споживачів житлово-комунальних послуг від економічно необгрунтованих тарифів”, – заявив О.КУЧЕРЕНКО.

Яскравим прикладом неефективності контролю у сфері ЖКГ, на думку міністра, є перевірка різними контролюючими органами нещодавнього підвищення тарифів на ЖКП за рішенням Київської міської державної адміністрації у столиці. “Київські тарифи вже перевірялися Інспекцією з контролю за цінами, Антимонопольним комітетом, надходили певні подання до прокуратури, залучалася до цього новостворена Державна житлово-комунальна інспекція, а якщо згадати весь попередній рік, то можна зазначити, що рішення про підвищення тарифів навіть тричі ветував Президент”, - додав О.КУЧЕРЕНКО.

“Якщо ми зараз не скоординуємо зусилля із запровадження комплексного регулювання на ринку природних монополій, ринку утримання житла, який нині штучно монополізовано, знайдуться десятки політиків, які напередодні виборів зіграють на цих фактах свою гру. І ще невідомо, чи буде від цього користь споживачам житлово-комунальних послуг, інтереси яких беруться захищати різні політичні сили”, – підкреслив міністр.

З метою комплексного вирішення питання контролю за діяльністю суб’єктів господарювання та недопущення необґрунтованого підвищення тарифів Мінжитлокомунгосп розробив проекти законодавчих актів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного контролю у сфері житлово-комунального господарства» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері житлово-комунального господарства».