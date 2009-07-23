На квитках московських театрів з'являться спецзнаки для інвалідів

На театральних квитках у Москві будуть проставлені спеціальні знаки з інформацією про готовність театру до відвідин його інвалідами. Про це повідомив сьогодні на засіданні міської координаційної ради у справах інвалідів мер столиці Юрій ЛУЖКОВ.

"Ми повинні вже цього року на театральних квитках зробити знаки, які б говорили, що цей об`єкт готовий для обслуговування інвалідів", - сказав він, додавши, що після реалізації міської програми з облаштування Москви до потреб інвалідів необхідність в цих знаках відпаде.

"На наших об`єктах культури та спорту повинні бути таблички, які скажуть інвалідам: тут є можливість прийняти вас”, - зазначив мер.

Влада Москви вже кілька років реалізовує програму, за якою через сім-десять років столиця РФ, де проживає близько 1,2 млн. інвалідів різного віку, буде повністю пристосована для інвалідів і стане "Містом для всіх".

ІТАР-ТАРС