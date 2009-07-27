Україна очолила п'ятірку світових лідерів з інфляції

У п`ятірку країн, в яких у червні темпи зростання цін були найбільш значними, увійшли Україна, Росія, США, Норвегія та Люксембург. Про це йдеться у звіті Росстату, який порівняв динаміку темпу зростання цін в основних економіках світу.

Лідером світового списку стала Україна - в країні споживчі ціни за місяць зросли на 1,1 відсотка в порівнянні з травнем. У США цей показник склав 0,9 відсотка, у Люксембурзі - 0,7 відсотка, а в Росії та Норвегії - по 0,6 відсотка.

У ряді країн, наприклад, в прибалтійських державах, Південній Кореї, Греції, Голландії та Бельгії зареєстрована дефляція - в червні 2009 року ціни в цих країнах знижувалися, а не росли.

Треба відмітити, що якщо порівнювати не місячні показники інфляції, а піврічні, то перше місце займає також Україна - 8,6 відсотка. На другому місці йде Росія - 7,4 відсотка. У США ціни за півроку зросли лише на 2,6 відсотка.

З-за економічної кризи зростання цін на товари та послуги в більшості країн світу став поступово сповільнюватися, а в деяких країнах призвів до дефляції. Справа в тому, що попит на товари впав, через що виробники змушені були влаштовувати розпродажу і знижувати ціни.

Росстат навів дані по інфляції далеко не по всіх країнах світу. У список увійшли всі країни Євросоюзу та 10 розвинених або країн, що розвиваються, в тому числі сусіди Росії: Білорусь, Казахстан, Норвегія. Китай в рейтинг Росстату не ввійшов.

ТСН